Суд в Москве взыскал убытки с упавшего на пути пьяного пассажира метро

Московский суд постановил взыскать с нетрезвого пассажира убытки за сорванный график движения поездов. Инцидент произошел ещё вечером 28 сентября 2025 года на станции «Сокол». Подробностями делится РИА Новости.
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал на главный путь Замоскворецкой линии. Из-за этого движение на участке пришлось остановить на 12 минут, а два состава были отменены. Метрополитен недополучил прибыль от перевозок, однако точная сумма иска в материалах не раскрывается.
Суд удовлетворил требования ГУП «Московский метрополитен» в полном объеме. Решение уже вступило в законную силу. Сам пассажир на заседание по гражданскому иску не пришел.
Ранее при разборе административного дела мужчина не признал вину, объяснив случившееся плохим самочувствием. Судья согласился, что пассажир упал неумышленно, переквалифицировал статью и назначил штраф в 5 тысяч рублей. Выплачивать компенсацию метро ему все же придется.
Схожая история произошла и пару недель назад — суд обязал пассажира московского метро выплатить компенсацию за остановку поездов. Он также пьяным упал на пути, и теперь заплатит компенсацию со штрафом в 20 тысяч рублей.