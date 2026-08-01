Суд в Москве взыскал убытки с упавшего на пути пьяного пассажира метро

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал на главный путь Замоскворецкой линии. Из-за этого движение на участке пришлось остановить на 12 минут, а два состава были отменены. Метрополитен недополучил прибыль от перевозок, однако точная сумма иска в материалах не раскрывается.