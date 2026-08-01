Незаконные ограждения во дворах начали убирать в Астане

Как отмечается, жители нередко устанавливают различные ограждения, чтобы сохранить парковочные места или ограничить въезд постороннего транспорта. Однако такие препятствия могут затруднить проезд пожарных машин, скорой помощи и полиции в случае чрезвычайной ситуации.