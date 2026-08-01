Незаконные ограждения во дворах начали убирать в Астане

«Специалисты проверили наличие незаконно установленных бетонных блоков, цепей, шлагбаумов и других препятствий, мешающих проезду спецтехники. В отношении выявленных нарушений принимаются меры по их устранению в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.
По данным акимата, рейд прошел с участием сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, прокуратуры, департамента полиции и городских властей.
Как отмечается, жители нередко устанавливают различные ограждения, чтобы сохранить парковочные места или ограничить въезд постороннего транспорта. Однако такие препятствия могут затруднить проезд пожарных машин, скорой помощи и полиции в случае чрезвычайной ситуации.
Власти призвали жителей не устанавливать незаконные ограждения и обеспечивать свободный проезд спецтехники во дворах.