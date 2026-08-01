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Незаконные ограждения во дворах начали убирать в Астане

Астана. 1 августа. КазТАГ — В Астане начали выявлять и устранять незаконные ограждения во дворах многоквартирных домов, препятствующие проезду автомобилей экстренных служб, сообщает пресс-служба акима столицы.

Источник: gov.kz

«Специалисты проверили наличие незаконно установленных бетонных блоков, цепей, шлагбаумов и других препятствий, мешающих проезду спецтехники. В отношении выявленных нарушений принимаются меры по их устранению в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.

По данным акимата, рейд прошел с участием сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, прокуратуры, департамента полиции и городских властей.

Как отмечается, жители нередко устанавливают различные ограждения, чтобы сохранить парковочные места или ограничить въезд постороннего транспорта. Однако такие препятствия могут затруднить проезд пожарных машин, скорой помощи и полиции в случае чрезвычайной ситуации.

Власти призвали жителей не устанавливать незаконные ограждения и обеспечивать свободный проезд спецтехники во дворах.