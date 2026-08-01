Где и когда. График отключения горячей воды в августе 2026 года в Перми

В августе пермские энергетики продолжают проводить гидравлические испытания. Специалисты проверяют трубопроводы на прочность в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.
Полный график отключения горячей воды в Перми в августе 2026 года — в материале сайта perm.aif.ru.
Дзержинский район.
12.08.2026 — 26.08.2026 (14 дней).
Плеханова: 33, 36, 38, 39, 39/5.
Толмачева: 13, 15, 17, 18, 32.
Хохрякова: 25.
Якуба Коласа: 9, 11.
Индустриальный район.
03.08.2026 — 17.08.2026 (14 дней).
Бабушкина: 4.
Декабристов: 2, 6, 10, 12.
Карпинского: 14, 47, 50, 53А, 64.
Мира: 3, 5, 5А, 7, 7А, 9.
Парашютная: 7А.
Сивкова: 14, 16, 23, 25.
Снайперов: 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21.
Танкистов: 6, 8, 9, 10, 12, 29, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48.
Формовщиков: 3, 5, 7, 38.
10.08.2026 — 24.08.2026 (14 дней).
Баумана: 1, 3, 5, 5Б, 9, 9А.
Вавилова: 4.
Кавалерийская: 15, 17.
Космонавтов шоссе: 108, 110, 112, 113А, 114.
Мира: 4, 4А, 6, 6А, 8, 8А, 8Б, 10, 10А, 12, 14, 14А, 16.
Рабочая: 1, 3, 3А, 3Б, 5.
Снайперов: 1, 1А, 3, 8.
Советской Армии: 17, 19, 21, 21А, 21Б, 23, 25, 25А, 27, 27Б, 27 В, 27 Г, 29.
Стахановская: 31, 45, 45Б, 49, 49А, 51, 51А, 53, 55, 57, 57А, 59, 59А, 59Б.
Чайковского: 6А, 7, 8, 8А, 10, 11, 17, 17А, 27.
Стахановская/Мира: 29/2.
13.08.2026 — 27.08.2026 (14 дней).
Архитектора Свиязева: 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1.
Карпинского: 99 Г, 101, 101А, 103, 107, 109, 109А, 118, 120/1.
Норильская: 7, 9, 9А, 11, 11А, 13, 13/1, 15.
Сусанина: 4, 5, 6, 9.
Чердынская: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18А.
Экскаваторная: 49, 51, 53, 55, 57, 58, 60, 62.
14.08.2026 — 28.08.2026 (14 дней).
Танкистов: 50.
Ленинский район.
04.08.2026 — 18.08.2026 (14 дней).
Борчанинова: 12, 14.
Екатерининская: 85, 87, 101, 105, 109А, 116, 117, 119, 119А, 120А, 121, 122, 142.
Комсомольский проспект: 3, 7, 11.
Куйбышева: 7, 9, 11, 11А, 33, 39.
Ленина: 62, 64.
Луначарского: 66, 70/72, 72, 72А, 74, 74А, 74А, 80, 90, 92, 95А, 97, 97А, 99.
Монастырская: 59А, 61.
Осинская: 12, 13, 14, 16.
Пермская: 124, 126, 126А.
Петропавловская: 59, 65.
Попова: 25, 27, 54, 55Б, 57, 59.
Пушкина: 85, 89, 89А.
Советская: 62, 64, 65, 67, 68, 69, 75, 77.
06.08.2026 — 20.08.2026 (14 дней).
Екатерининская: 96, 98.
Ленина: 58, 60.
07.08.2026 — 21.08.2026 (14 дней).
Борчанинова: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Екатерининская: 132, 134, 134/5, 162, 166, 166А, 174, 180, 184, 188, 190.
Крисанова: 16, 18А, 18Б, 20А, 24.
Ленина: 66, 70, 72А, 72Б, 74, 78, 78А, 80, 82.
Пермская: 128, 128А, 160, 160А, 161, 200, 206.
Попова: 16, 18, 18А, 21, 22, 23.
12.08.2026 — 26.08.2026 (14 дней).
Екатерининская: 196, 214, 216, 220, 224.
Екатерининская/Плеханова: 218/41.
Крисанова: 23, 25, 27, 29, 39А.
Ленина: 71, 73, 73А, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 94, 96, 98, 100, 102.
Пермская: 195, 230, 232.
Петропавловская: 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 105, 105А, 109, 109А, 111, 113/1, 115, 117, 119, 119А, 121, 185.
17.08.2026 — 31.08.2026 (14 дней).
Газеты «Звезда»: 2, 2А, 17, 21, 21А.
Екатерининская: 78, 88.
Комсомольский проспект: 4, 6, 8, 10, 30, 32.
Куйбышева: 1, 2, 3, 4, 4А.
Ленина: 48, 50, 50А, 52, 52А.
Монастырская: 10, 12, 12/1, 12А, 14А, 14Б, 53А, 53Б.
Окулова: 4, 4А, 6, 7.
Осинская: 2А.
Пермская: 55, 63, 63/1, 65, 69, 74, 76, 78А, 80, 82, 84, 86.
Советская: 52, 54, 56.
Мотовилихинский район.
13.08.2026 — 27.08.2026 (14 дней).
Бульвар Гагарина: 18, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61.
Дружбы: 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 27.
Крупской: 41, 41А, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 54, 55, 56, 57, 57А, 59, 61.
Макаренко: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 56.
Студенческая: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 23кб, 24, 25, 25А, 26, 28, 30, 32, 36, 38.
Техническая: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 22.
Орджоникидзевский район.
03.08.2026 — 17.08.2026 (14 дней).
Молодёжная: 24.
Веденеева: 54, 71, 71А, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92.
Качканарская: 45, 47.
Косякова: 74, 76, 78.
Плановая: 3.
04.08.2026 — 14.08.2026 (10 дней).
Толбухина: 15, 17, 23.
Янаульская: 14, 18, 34, 36, 38.
14.08.2026 — 24.08.2026 (10 дней).
Кабельщиков: 23.
Севанская: 2.
24.08.2026 — 31.08.2026 (8 дней).
Васнецова: 3, 5, 7, 9, 11, 13.
Гайвинская: 82, 99.
Кабельщиков: 89А, 99.
Луговского: 132, 132А, 134, 136, 140.
Свердловский район.
06.08.2026 — 20.08.2026 (14 дней).
Балхашская: 133А, 201, 203, 205, 207, 209, 224.
Бородинская: 30, 31, 33, 34, 34А, 35, 35А, 36.
Братская: 2, 2/1, 2/2, 4, 6, 6А, 8, 10, 10/1, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, 22.
Вижайская: 5, 7, 8, 9, 10, 12.
Емельяна Ярославского: 30, 34, 34А, 40, 42, 48, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 67.
Запорожская: 3, 3А, 5, 7, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.
Коломенская: 61.
Куйбышева: 16, 31, 118, 118Е, 135, 137.
Лодыгина: 37, 39, 45, 47А, 49, 51.
Муромская: 3.
Пихтовая: 29, 35, 37, 39, 41, 42А, 43, 46, 47, 47А.
Самаркандская: 32, 96, 102, 141, 143, 145, 147.
Солдатова: 23, 25, 27, 29, 29/2, 29/3, 29А, 29 В.
Старцева: 140, 143.
Суздальская: 1, 3, 7А.
Холмогорская: 2, 2А, 3, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4А, 5, 6, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.
Яблочкова: 3, 9, 36, 38, 38А.
13.08.2026 — 27.08.2026 (14 дней).
Героев Хасана: 42, 42 В, 45, 48, 70, 72, 73, 109/2А, 109/2Б, 109/3, 113, 113А, 115, 115А, 116, 117, 123, 127, 145А, 147, 149, 149Б, 149 В, 151А, 153, 155, 157, 159.
Камышловская: 21.
Центральная Ферма: 1, 2, 5, 8, 10, 15, 113.