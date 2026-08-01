В Перми капитально отремонтируют сквер Уральских добровольцев

Этот сквер, расположенный между улицами Петропавловской, Куйбышева и Советской, будет благоустроен. Там, согласно техническому заданию, обновят подпорные стены и лестницы, а также дорожки и тротуары. Установят новые фонари, скамейки и туалет. Планируется комплексное озеленение. В сквере также появится видеонаблюдение.