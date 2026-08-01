Мошенники выманили у пары из Биробиджана свыше 1,8 млн рублей

После этого потерпевшему позвонил человек, представившийся сотрудником силовых структур. Он запугивал уголовным преследованием и требовал установить на телефон определённое приложение. Мужчина выполнил указания, а затем в разговоре сообщил о наличии дома крупной суммы наличных. Мошенник заявил, что деньги нужно сдать на экспертизу, и супруги, действуя по инструкции, упаковали накопления и передали их курьеру в Хабаровске.