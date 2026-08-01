Топ-5 главных смартфонов августа. Что покажут Google, Xiaomi и Samsung

Главным предстоящим событием в индустрии смартфонов, пожалуй, станет выход iPhone 18 Pro и первой раскладушки от Apple, дебют которых состоится в сентябре. Однако и август обещает стать богатым на интересные новинки — Google представит смартфоны из линейки Pixel 11, Honor покажет первый в мире гаджет с роботизированной камерой, а Xiaomi традиционно выпустит обновленные устройства как в бюджетном, так и во флагманском сегменте. Рассказываем о самых ожидаемых премьерах последнего месяца лета.
Google Pixel 11.
Фото: TechDroider / YouTube.
Американская корпорация представит серию смартфонов следующего поколения 12 августа на мероприятии «Made by Google». Предполагается, что, как и прежде, в нее войдет четыре модели: стандартный Pixel 11, флагманские Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL, а также раскладушка Pixel 11 Pro Fold. Среди ключевых изменений: новый чипсет Tensor G6, изготовленный по передовому 2-нм техпроцессу, улучшенная система камер с усовершенствованными алгоритмами обработки, новые возможности искусственного интеллекта, а также 256 Гб памяти в базе вместо прежних 128 Гб.
Плюс ко всему в модуле камеры появится новая фирменная RGB-подсветка, известная как Pixel Glow. Она будет представлять собой продвинутый индикатор уведомлений, показывая разными цветами и анимациями различные процессы на смартфоне: от входящих звонков и сообщений до уровня заряда и работы голосового ассистента.
Redmi K100 Pro.
Фото: Xiaomi.
Похожая функция появится и на геймерском смартфоне Redmi K100 Pro от Xiaomi, который получит интегрированное в блок камер диодное динамическое кольцо, синхрогнизирующееся с музыкой, звонками, уведомлениями и ИИ-помощником. Разработчики позиционируют гаджет как «устройство, призванное установить новые стандарты для игр».
Redmi K100 Pro оснастят процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Модель будет доступна в двух вариантах — с дисплеями диагональю 6,59 и 6,9 дюйма с кадровой частотой 185 Гц и технологией Super Pixel, при которой гаджет потребляет энергию на уровне изображения 1K, но выдает качество картинки, сравнимое с 2К. В числе других особенностей: система из трех основных камер во главе с 200-мегапиксельным датчиком, аккумулятор емкостью более 9000 мАч, 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и акустика от Bose.
Poco M8 Power 5G.
Фото: Tech Singh / YouTube.
В начале августа Xiaomi также представит бюджетную модель Poco M8 Power 5G, которая выйдет под слоганом «Большая батарея — бесконечные развлечения». Смартфон получит очень емкий аккумулятор на 8000 мАч, — он, как утверждают в компании, обеспечит до трех дней автономной работы. Будет предусмотрена поддержка проводной зарядки на 45 Вт и функция обратной зарядки мощностью 22,5 Вт, что позволит делиться энергией с другими устройствами.
Что касается других характеристик, то гаджет оснастят 7-дюймовым OLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, процессором Snapdragon 4 Gen 4 и основной камерой на 50 Мп. Предполагается, что стоимость Poco M8 Power 5G не превысит $200.
Honor Robot Phone.
Фото: Honor.
Самой необычной премьерой августа, пожалуй, станет Honor Robot Phone, который в компании называют первым в индустрии роботизированным смартфоном. Гаджет, созданный совместно с немецким разработчиком киносъемочного оборудования Arri, оснастят основной 200-мегапиксельной камерой на управляемом стабилизаторе. В его основе титановый рычаг, встроенный в верхнюю часть корпуса устройства. Благодаря такой механике камера сможет, вращаться на 360°, автоматически отслеживать объект и самостоятельно корректировать кадрирование. Honor заявляет о стабилизации на уровне CIPA 5.5, что должно позволить снимать видеоролики в формате видеоблога без отдельного ручного стабилизатора.
Samsung Galaxy S26 FE.
Фото: Sam TalksTV Русский ya / YouTube.
Наконец, в конце последнего месяца лета или в начале осени состоится премьера Samsung Galaxy S26 FE, который традиционно станет более доступной альтернативой гаджетам из основной линейки Galaxy S26 при сохранении некоторых флагманских функций. По предварительным данным, устройство получит 10-ядерный процессор Exynos 2500 собственной разработки, 8 Гб оперативной памяти и будет работать под управлением Android 17 с фирменной оболочкой One UI 9.
Дисплей останется прежним — Galaxy S26 FE оснастят 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED 2X с поддержкой HDR и частотой обновления до 120 Гц. Система камер тоже останется без изменений — в нее войдет основная на 50 Мп, сверхширокоугольная на 12 Мп и телеобъектив на 8 Мп с трехкратным зумом.