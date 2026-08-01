Топ-5 главных смартфонов августа. Что покажут Google, Xiaomi и Samsung

Redmi K100 Pro оснастят процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Модель будет доступна в двух вариантах — с дисплеями диагональю 6,59 и 6,9 дюйма с кадровой частотой 185 Гц и технологией Super Pixel, при которой гаджет потребляет энергию на уровне изображения 1K, но выдает качество картинки, сравнимое с 2К. В числе других особенностей: система из трех основных камер во главе с 200-мегапиксельным датчиком, аккумулятор емкостью более 9000 мАч, 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и акустика от Bose.