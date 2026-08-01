ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам в Киеве и ряде других областей Украины

В ночь на 1 августа в Киеве и нескольких регионах Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. По данным местных источников, в столице были поражены несколько нежилых зданий.
После ударов над Киевом поднялся густой дым. При этом информация о назначении поврежденных объектов официально не уточнялась.
Сообщается также о прилете в Краматорске, где после удара начались пожар и детонация, предположительно боеприпасов.
Кроме того, взрывы ночью фиксировались в Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, передает RT.
Вооруженные силы России ночью 30 июля нанесли массированный удар по целям на Украине. В операции использовались высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко, в свою очередь, утверждал, что в Киеве вспыхнули несколько пожаров. Возгорания были зафиксированы в Святошинском и Оболонском районах.
Кроме того, недавно ВС РФ ударили по портам и морским судам, которые участвуют в транспортировке грузов для ВСУ. В Черноморском порту ликвидированы резервуары с горюче-смазочными материалами.