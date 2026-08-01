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ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам в Киеве и ряде других областей Украины

В ночь на 1 августа в Киеве и нескольких регионах Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. По данным местных источников, в столице были поражены несколько нежилых зданий.

В ночь на 1 августа в Киеве и нескольких регионах Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. По данным местных источников, в столице были поражены несколько нежилых зданий.

После ударов над Киевом поднялся густой дым. При этом информация о назначении поврежденных объектов официально не уточнялась.

Сообщается также о прилете в Краматорске, где после удара начались пожар и детонация, предположительно боеприпасов.

Кроме того, взрывы ночью фиксировались в Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, передает RT.

Вооруженные силы России ночью 30 июля нанесли массированный удар по целям на Украине. В операции использовались высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко, в свою очередь, утверждал, что в Киеве вспыхнули несколько пожаров. Возгорания были зафиксированы в Святошинском и Оболонском районах.

Кроме того, недавно ВС РФ ударили по портам и морским судам, которые участвуют в транспортировке грузов для ВСУ. В Черноморском порту ликвидированы резервуары с горюче-смазочными материалами.

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