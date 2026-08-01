В России нашли минерал, который оказался дороже золота

Ранее Life.ru писал, что учёные создали ткань из живого гриба, способную восстанавливаться после повреждений. Материал разработали китайские специалисты на основе мицелия гриба Cordyceps militaris. При повреждении грибные нити могут снова разрастаться и соединять разорванные участки. Пока технология находится на стадии экспериментов, однако исследователи считают, что такая биоразлагаемая ткань в будущем может изменить производство экологичных материалов.