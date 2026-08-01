Волгоградцев предупреждают о фейковых видео с главой региона и мэром

В интернете распространяются два видеоролика, в которых якобы глава региона Андрей Бочаров и мэр Волгограда Владимир Марченко делают заявления о пожаре на складе Wildberries. Как сообщили авторы канала «Война с фейками», в одном из них губернатор будто бы предлагает перенести крупные логистические объекты за пределы области, ставя безопасность жителей выше бизнес-интересов.