В Канске при лобовом столкновении машин в салонах зажало двух человек

Причины аварии выясняются. Спасатели в очередной раз обратились к водителям с просьбой быть внимательнее на дорогах. Они напомнили, что нельзя превышать скорость, нужно соблюдать безопасную дистанцию, избегать опасных перестроений и обгонов, а также всегда учитывать погоду и состояние асфальта. Особенно это важно в дождливую погоду, когда сцепление с дорогой ухудшается, а тормозной путь становится длиннее.