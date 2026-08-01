Минздрав обновит порядок помощи людям с игровой зависимостью

С 1 сентября в России изменится порядок оказания медицинской помощи людям, страдающим игровой зависимостью.
Новый документ Минздрава предусматривает комплексное лечение и реабилитацию пациентов. При этом помощь будет оказываться только с добровольного согласия самого человека.
Также планируется усилить психологическую поддержку и расширить доступ к специализированным программам. Ведомство рассчитывает, что это поможет снизить уровень зависимости и улучшить качество жизни пациентов.
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