77 миллионов мальков пеляди выпустили в водоёмы Новосибирской области

В водоёмы Новосибирской области рыбохозяйства выпустили 77 млн мальков пеляди. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник отдела водных биологических ресурсов регионального министерства сельского хозяйства Сергей Данильченко.
Всего за первое полугодие в Новосибирской области добыли 4,9 тысячи тонн рыбы. Основу улова составили сазан, карась, язь, окунь, щука, судак, пелядь и ротан.
Параллельно рыбохозяйства занимаются зарыблением водоёмов региона. За первые шесть месяцев в воду выпустили более 80 млн мальков различных видов рыб. При этом основная часть — 77 млн — пришлась на пелядь.