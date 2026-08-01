Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

77 миллионов мальков пеляди выпустили в водоёмы Новосибирской области

Всего с начала года рыбохозяйства региона выпустили более 80 миллионов мальков, а объём вылова составил 4,9 тысячи тонн.

Источник: Om1 Новосибирск

В водоёмы Новосибирской области рыбохозяйства выпустили 77 млн мальков пеляди. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник отдела водных биологических ресурсов регионального министерства сельского хозяйства Сергей Данильченко.

Всего за первое полугодие в Новосибирской области добыли 4,9 тысячи тонн рыбы. Основу улова составили сазан, карась, язь, окунь, щука, судак, пелядь и ротан.

Параллельно рыбохозяйства занимаются зарыблением водоёмов региона. За первые шесть месяцев в воду выпустили более 80 млн мальков различных видов рыб. При этом основная часть — 77 млн — пришлась на пелядь.