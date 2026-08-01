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Россиянам предложили безвизовый маршрут по следам Одиссея

Ассоциация туроператоров России предложила путешественникам маршрут по местам, которые связывают с легендарным путешествием Одиссея.

Ассоциация туроператоров России предложила путешественникам маршрут по местам, которые связывают с легендарным путешествием Одиссея. Идея направлена на развитие тематического туризма.

В него вошли достопримечательности Турции, Туниса, Марокко и Черногории. Все эти страны россияне могут посетить без оформления визы.

Туроператоры отмечают, что подобные маршруты становятся всё более популярными среди самостоятельных путешественников. Ожидается, что интерес к культурно-историческим поездкам продолжит расти.

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