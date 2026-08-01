В Березовке женщина устроила дебош в храме и напала на полицейского

По версии следствия, 22 июля она пришла в Свято-Введенский храм поселка Березовка и начала вырывать цветы из горшков на ограде, а также пыталась пробраться на территорию храма. Сигнал о происшествии поступил на пульт Управления вневедомственной охраны и на вызов выехала группа задержания в составе двух полицейских. Они остановили злоумышленницу вдоль дороги, но она ударила ногой сотрудника. А позже, уже находясь в отделе полиции, задержанная повторно нанесла удар ногой стражу порядка.