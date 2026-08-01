В Березовке женщина устроила дебош в храме и напала на полицейского

В Красноярском крае суд заключил под стражу женщину, которая применила насилие в отношении представителя власти.
По версии следствия, 22 июля она пришла в Свято-Введенский храм поселка Березовка и начала вырывать цветы из горшков на ограде, а также пыталась пробраться на территорию храма. Сигнал о происшествии поступил на пульт Управления вневедомственной охраны и на вызов выехала группа задержания в составе двух полицейских. Они остановили злоумышленницу вдоль дороги, но она ударила ногой сотрудника. А позже, уже находясь в отделе полиции, задержанная повторно нанесла удар ногой стражу порядка.
В настоящее время агрессорше по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
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