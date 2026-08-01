В Октябрьском выплачивают за утраченное из-за паводка движимое имущество

Напомним, 1 и 2 августа 2026 года в восточной части Пермского края ожидаются сильные дожди, есть риски возникновения очередного дождевого паводка на реках. От предыдущего паводка в середине июля больше всего пострадали село Кын в Лысьвенском округе и Октябрьский округ.