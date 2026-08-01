В Октябрьском выплачивают за утраченное из-за паводка движимое имущество

Администрация губернатора Пермского края сообщила о начале выплат жителям Октябрьского округа за утраченное из-за паводка движимое имущество.
Компенсация установлена для лиц, чьи дома оказались в зоне паводка. Размер выплат определяется оценкой ущерба движимому имуществу первой необходимости (дрова, бытовая техника, мебель и т.п.), но в сумме не выше 200 тысяч рублей.
«На сегодня подано 231 заявление. Выплаты по ним планируется завершить в течение недели. Всем обратившимся уже выплачена единовременная помощь на первоочередные нужды в размере 15 тысяч рублей», — уточнили в администрации губернатора.
Кроме того, решено финансово помочь гражданам, чьи домам требуется капитальный или текущий ремонт.
Напомним, 1 и 2 августа 2026 года в восточной части Пермского края ожидаются сильные дожди, есть риски возникновения очередного дождевого паводка на реках. От предыдущего паводка в середине июля больше всего пострадали село Кын в Лысьвенском округе и Октябрьский округ.