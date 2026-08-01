Украинской семье пришлось переучивать дочь после уроков о Бандере: они рассказали о преступлениях пособника нациста

«Дочка как раз в 2025 году пошла в пятый класс. И началась история… Работая с ребенком с уроками, я старался все перечитывать, что ей задают, что она там будет мне, как говорится, домашнее задание рассказывать. Мы объясняли ребенку, как оно было на самом деле, как оно есть на самом деле», — отметил Липко.