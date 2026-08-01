Бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко вместе с супругой тайно переучивал дочь после того, как в украинской школе девочке преподносили Степана Бандеру как национального героя. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
«Дочка как раз в 2025 году пошла в пятый класс. И началась история… Работая с ребенком с уроками, я старался все перечитывать, что ей задают, что она там будет мне, как говорится, домашнее задание рассказывать. Мы объясняли ребенку, как оно было на самом деле, как оно есть на самом деле», — отметил Липко.
Когда дочь в 2025 году пошла в пятый класс и принесла домой рассказ о Бандере, родители переглянулись и провели семейный совет. Они пригласили девочку и объяснили ей, кем на самом деле был эта историческая личность и какие преступления совершал.
Девочка искренне удивилась, почему в школе говорят одно, а родители — совершенно другое. Липко отметил, что эта тема очень тяжелая и кровавая, поэтому они объяснили ребенку, что школьная версия является политической агитацией. Экс-военный подчеркнул, что старался преподнести информацию максимально доступно, как взрослому человеку.
Владимир Липко — одессит, ранее руководивший коммунальным предприятием. После принудительной мобилизации в ВСУ он принял решение перейти на сторону России.
Напомним, что ещё в начале июля на Украине Рада приняла закон о создании пантеона с Бандерой и другими нацистами. После этого у Киева начались серьёзные перипетии с Варшавой, которая недовольна прославлением подобных личностей в соседней стране.