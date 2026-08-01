Как боролись с чахоткой в дореволюционной России

На рубеже XIX-XX веков распространение туберкулёза в Российской империи носило характер эпидемии. Ежегодно умирали сотни тысяч людей всех возрастов, сословий и званий. В начале ХХ века, например, Нижегородская губерния занимала одно из первых мест в стране по заболеваемости туберкулёзом. При этом не было ни одной больницы, в которой чахоточные больные могли бы получить помощь. Усилиями врача Владимира Николаевича Золотницкого такие медицинские учреждения были созданы.
О жизни удивительного медика, общественника и писателя — в материале nn.aif.ru.
Из священника во врачи.
Владимир Золотницкий родился в 1853 году в Васильевском уезде Нижегородской губернии (сейчас Спасский округ Нижегородской области) в семье потомственного священника. Сын должен был продолжить традицию и тоже стать священником. После духовного училища, Владимир поступает в Нижегородскую духовную семинарию. Однако тайно мечтает о профессии врача.
Вопреки воле семьи Золотницкий всё же оставляет учёбу в семинарии и поступает на медицинский факультет Казанского университета. В Казани Владимиру пришлось туго. Семья не поддерживала его финансово. Скромных средств от подработок учителем и редактором на жизнь не хватало. Золотницкому приходилось порой голодать, но он уверено шёл к своей цели — стать врачом.
Последний год его обучения в университете совпал с русско-турецкой войной, на которую в 1877 году Владимира призвали военным врачом. Исполнив свой гражданский и профессиональный долг, Золотницкий оканчивает учёбу в университете и отправляется работать простым земским врачом, хотя его приглашали остаться при университетских клиниках. Однако Владимир считал, что только земская служба на благо народа сможет принести ему истинное удовлетворение от профессии. Именно об этом он мечтал в юности.
11 лет талантливый врач Владимир Николаевич Золотницкий посвятил работе в земствах Саратовской и Костромской губерний. Лечил, как и мечтал, простых людей. Многим давал деньги на лекарства, оказывал медпомощь политзаключённым в тюрьмах, читал лекции на санитарные темы для фабричных рабочих, школьников и студентов.
Когда Золотницкий по семейным причинам был вынужден переехать из Саратовской губернии в Кострому, земская управа выдала ему грамоту. Там от имени местного населения врачу выражали «…чувство глубочайшей признательности за то добро, которое он успел принять страждущему человечеству».
Однако Владимир Николаевич не боялся открыто заявлять, в том числе в газетах, о проблемах в земствах. Например, о голоде. В газете «Врач» в 1892 году вышла корреспонденция, сообщающая, что в больнице города Камышино Саратовской губернии врач Золотницкий наблюдал больную с признаками хронического голодания. При поступлении несчастная представляла собой один костяк, обтянутый сухой, черноватой кожей. Несчастная умерла в больнице через девять дней.
Брошюры по гигиене.
В 1892 году Владимир Золотницкий переезжает в Нижний Новгород. Здесь он заведует Нижнебазарной городской лечебницей. При его участии была открыта амбулатория для грузчиков в торговой части Нижнего Новгорода.
Владимир Николаевич в составе специальных отрядов ездит по уездам и бесплатно помогает многочисленным пациентам с глазными болезнями. Золотницкий был членом городской санитарной комиссии, причём вносил в её работу очень важные коррективы. Так, на заседании 4 апреля 1904 года при обсуждении мероприятий по борьбе с холерой в Нижнем Новгороде доктор указывал на недопустимость устройства холерных бараков на берегу реки выше места забора воды в городские водопроводы, как было задумано ранее. Опытного врача послушали и бараки перенесли.
Несмотря на занятость на основной работе, Владимир Золотницкий всегда находил время, чтобы и в Нижнем Новгороде продолжать читать лекции по санитарному просвещению для рабочих и учащихся. Даже стал писать брошюры по гигиене и медицине для читателей из простого народа. В 1896 году на Всероссийской промышленной и сельскохозяйственной выставке Золотницкий получил за эту деятельность диплом.
III разряда.
Спас от чахотки Горького.
Врач Владимир Золотницкий был одним из передовых людей своего времени, поэтому его очень волновала тема борьбы с туберкулёзом — настоящим бичом для простого народа на рубеже XIX-XX веков.
Кстати, с 1892 по 1904 год. Владимир Николаевич был лечащим врачом Горького. В мае 1901 года у Алексея Максимовича в одной из нижегородских тюрем случилось обострение туберкулёза. После освобождения именно Золотницкий настоял на срочном отъезде Горького из-за болезни на юг России.
На V съезде врачей и представителей земств Нижегородской губернии в 1910 году Золотницкий выступает с докладом, где сообщалось, что чаще всего чахоткой болеют рабочие и кустари. Причины: нищета, тяжёлая работа, пьянство и отсутствие медицинской помощи.
Именно Владимир Николаевич настоял на организации в Нижнем Новгороде отделения Всероссийской лиги борьбы с туберкулёзом. Она существовала при поддержке благотворителей. Вскоре была открыта первая и долгое время единственная в губернии амбулатория для туберкулёзных больных. На средства Лиги в амбулатории больным выдавались бесплатные медикаменты. В основном это был мышьяк и фосфоцид.
12 августа 1912 года в Нижнем Новгороде впервые прошла акция «Белый цветок». В этот день активисты Лиги продавали искусственные ромашки по 3 копейки за штуку. Акция позволила собрать 35 тысяч рублей. На эти средства был построен санаторий в Жолнино, в открытии которого большое участие принимал врач Владимир Золотницкий.
В скором времени в Нижнем заработали ещё две туберкулёзные амбулатории, создано попечительство, выдававшее чахоточным больным молоко, мясо и яйца.
Энергия с годами не ослабевала.
Золотницкий ещё со студенческих лет был активным общественником. Владимир Николаевич был председателем Нижегородского научного общества врачей, членом нижегородских просветительских кружков и благотворительных обществ. Всю жизнь он бесплатно лечил людей, в том числе рабочих, беженцев и детей.
Общественная деятельность сближала Золотницкого с передовыми людьми Нижнего Новгорода: писателем Владимиром Короленко, прозаиком Владимиром Кокосовым, публицистом Николаем Анненским, писателем Максимом Горьким, будущим наркомом здравоохранения РСФСР Николаем Семашко.
Владимир Николаевич сам отлично владел пером и мог писать интересно и доступно на совершенно разные темы. Например, кроме медицины, его очень увлекало краеведение. Не менее интересно писал Золотницкий о сельском хозяйстве, автостроении, озеленении и другом.
В 1918—1922 годах Владимир Николаевич создал 12 брошюр для санитарного просвещения. Одна из самых популярных — «Тиф брюшной, сыпной и возвратный». Брошюры были изданы массовым тиражом и распространялись среди красноармейцев на фронтах гражданской войны.
Нарком здравоохранения РСФСР Семашко писал Владимиру Золотницкому: «С уважением слежу за Вашей печатной деятельностью. Вы, видимо, принадлежите к числу тех редких людей, у которых энергия с годами не ослабевает».
Однако в возрасте 77 лет сердце врача Владимира Николаевича Золотницкого всё же остановилось. Его похоронили на Бугровском кладбище Нижнего Новгорода.