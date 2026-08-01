Белый цветок и мышьяк. Как боролись с чахоткой в дореволюционной России

Последний год его обучения в университете совпал с русско-турецкой войной, на которую в 1877 году Владимира призвали военным врачом. Исполнив свой гражданский и профессиональный долг, Золотницкий оканчивает учёбу в университете и отправляется работать простым земским врачом, хотя его приглашали остаться при университетских клиниках. Однако Владимир считал, что только земская служба на благо народа сможет принести ему истинное удовлетворение от профессии. Именно об этом он мечтал в юности.