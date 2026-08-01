Для коллег. Официальные поздравления с Днём железнодорожника 2 августа 2026

День железнодорожника — профессиональный праздник работников железнодорожной отрасли России. Он ежегодно отмечается в первое воскресенье августа. В 2026 году праздник приходится на 2 августа. Сайт perm.aif.ru подготовил официальные (и не только) поздравления с Днём железнодорожника — для руководителя и от руководителя, для коллег — машинистов, проводников, диспетчеров и других, а также для родственников. Подробнее — в материале.