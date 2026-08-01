Концерт Булановой. Программа фестиваля «Свет Белогорья» в Пермском крае

Татьяна Буланова — российская эстрадная певица и актриса. Широкую известность получила в начале 1990-х как солистка группы «Летний сад», а затем успешно продолжила сольную карьеру. Буланова стала одной из самых популярных исполнительниц российской поп-музыки 1990-х и 2000-х годов благодаря лиричным песням о любви и узнаваемой манере исполнения. В 2004 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки Российской Федерации.