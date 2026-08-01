Концерт Булановой. Программа фестиваля «Свет Белогорья» в Пермском крае

8 августа 2026 года в Белогорском Свято-Николаевском мужском монастыре Пермского края состоится фестиваль православной культуры «Свет Белогорья», приуроченный к Году единства народов России. Перед гостями выступит заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Буланова. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мерпориятий (0+).
Когда и во сколько концерт Татьяны Булановой в Пермском крае?
Татьяна Буланова — российская эстрадная певица и актриса. Широкую известность получила в начале 1990-х как солистка группы «Летний сад», а затем успешно продолжила сольную карьеру. Буланова стала одной из самых популярных исполнительниц российской поп-музыки 1990-х и 2000-х годов благодаря лиричным песням о любви и узнаваемой манере исполнения. В 2004 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки Российской Федерации.
Среди самых известных композиций певицы — «Не плачь», «Ясный мой свет», «Мой ненаглядный», «Мой сон», «Старшая сестра» и множество других. Татьяна Буланова выступит на фестивале «Свет Белогорья» 8 августа с 15:00 до 15:40.
Крестовоздвиженский собор.
09:00−11:30 | Перенесение ковчега с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца.
Главная сцена.
12:00−12:25 | Тематический пролог «Язык веры. Единство народов».
Участники: оркестр народных инструментов им. В. А. Салина (дирижёр Г. В. Токарева), большой хор Перми (дирижёр Анастасия Гуляева), театр современного танца «Академия-Р», региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз», народный ансамбль уральского танца «Камушка».
12:25−13:10 | Концертная программа «Русь святая».
Участники: оркестр народных инструментов им. В. А. Салина (дирижёр Г. В. Токарева), большой хор Перми (дирижёр Анастасия Гуляева).
13:10−13:45 | Концертная программа «За тихой рекой». Выступление ансамбля «Воскресение».
13:45−14:20 | Концертная программа «Я лечу над Россией». Выступление Архимандрита Гермогена Еремеева совместно с квартетом «Урал».
14:20−15:00 | Концертная программа «Калина — Малина». Выступление ансамбля современной народной песни «Полынь folk».
15:00−15:40 | Выступление заслуженной артистки Российской Федерации Татьяны Булановой.
15:40−17:00 | Концертная программа «Русская душа». Выступление ансамблей «Благо», «Иваны», «Камушка».
Тематические площадки | 12:00−17:00.
Звонарское вече. Показательные выступления заслуженных звонарей и открытые уроки для всех желающих.
Соборная площадь.
Сказочная гостиная. Семейное пространство с познавательными и увлекательными активностями, интерактивные рассказы и игровые задания.
Разгуляй. Интерактивная площадка ориентированная на семейный отдых и вовлечение посетителей всех возрастов в традиционную игровую культуру.
Выставочная зона.
Скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства из селенита и цветных гипсов. Выставка Анатолия Вениаминовича Иванова.
Иконописная Мастерская «Добро».
Художественная выставка Алексея Фомичева.
Музыкально-этнографическая выставка Анатолия Полуянова «Играй, гармонь!».
Выставка старинных музыкальных инструментов и звуковых артефактов Пермского края «Музыка Руси».
Выставка национального костюма народов Пермского края.
Ремесленный двор.
На площадке организованы торговые ряды, где представлены изделия мастеров народных промыслов. Для посетителей будут открыты кузница, гончарная мастерская, зона ручной лепки, мастерская по литью в гипсовых формах, занятия по макраме (освоение техник узелкового плетения), плетению из лозы и изготовлению кукол.
Монастырская трапезная.
На площадке гости фестиваля познакомятся с традиционной кухней от Прикамских фермеров и аутентичными рецептами монастырской трапезной.