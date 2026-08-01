Летальный исход. На Урале заметили смертельно опасных пауков каракуртов

«Они не лезут на фрукты и не живут во фруктовых садах. Поэтому вероятность того, что паук попадёт в регион именно таким способом, крайне мала. Самостоятельное расселение каракуртов из-за потепления возможно, но только при наличии подходящих условий — степных районов или полупустынь. В Пермском крае и Свердловской области преимущественно лесные ландшафты, которые не подходят для их обитания. К тому же каракурты теплолюбивы, и местный климат для них неблагоприятен», — рассказал эксперт.