Летальный исход. На Урале заметили смертельно опасных пауков каракуртов

В Сети распространяются сообщения о том, что смертельно опасные пауки каракурты начали активно расширять ареал обитания в России. Ядовитых членистоногих стали замечать в регионах, где раньше их практически не встречали, — в Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Омской, Саратовской и даже Свердловской областях. На фоне изменения климата специалисты не исключают, что в будущем каракурты могут продвинуться ещё дальше на север. Сайт perm.aif.ru разобрался, насколько реальна угроза и стоит ли опасаться этих пауков.
«Чёрная вдова».
Каракурт, также известный как «чёрная вдова», — это ядовитый паук из рода Latrodectus. В России членистоногие обитают преимущественно в южных регионах — например, в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях и других субъектах. Они предпочитают сухие степи, пустыни и места с тёплым климатом.
«Даже на юге России нужно постараться, чтобы встретить каракурта. И то это маловероятные случаи, — объяснил заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных и водной экологии ПГНИУ, кандидат биологических наук Виктор Ефимик. — Дело в том, что эти пауки мало передвигаются: для охоты они плетут паутину, а затем просто ждут, пока в неё попадёт добыча. Запутавшееся насекомое становится их пищей».
Укус каракурта опасен для человека: его яд может вызывать сильную боль, судороги и другие тяжёлые симптомы. Однако смертельные исходы бывают крайне редко и только в тех случаях, когда пострадавшие не получают медицинской помощи.
По данным телеграм-канала SHOT, каракурты могли попасть в новые для них территории вместе с фруктами, овощами или строительными материалами, привезёнными из южных регионов. Однако, по мнению Виктора Ефимика, такой сценарий также маловероятен.
«Они не лезут на фрукты и не живут во фруктовых садах. Поэтому вероятность того, что паук попадёт в регион именно таким способом, крайне мала. Самостоятельное расселение каракуртов из-за потепления возможно, но только при наличии подходящих условий — степных районов или полупустынь. В Пермском крае и Свердловской области преимущественно лесные ландшафты, которые не подходят для их обитания. К тому же каракурты теплолюбивы, и местный климат для них неблагоприятен», — рассказал эксперт.
Что делать при укусе паука каракурта?
Виктор Ефимик объяснил, что практически все пауки являются ядовитыми, однако их токсины в первую очередь предназначен для охоты на беспозвоночных. Для большинства видов человек не является целью, а их яд не представляет серьёзной опасности. Лишь у некоторых крупных тропических пауков или таких, как каракурты, в процессе эволюции сформировался более сильный токсин, который используется в том числе для защиты от крупных животных.
«Если на вас напал каракурт, то в первые секунды место укуса можно прижечь горящей головкой спички. Высокая температура разрушает яд, пока он не всосался в ткани. После этого необходимо незамедлительно обратиться в больницу за помощью», — рекомендует Виктор Ефимик.
Специалисты напоминают, что пик укусов пауков приходится на июль и август месяцы, когда температура воздуха достигает максимальных величин. Именно в этот период происходит их миграция. Чаще всего укусы происходят на природе во время отдыха, работы на приусадебных участках, в частных домах.
Каракурты атакуют.
Тем временем на юге России зарегистрировали несколько случаев нападения каракуртов на людей. В Астраханской области с начала года зафиксировано 14 пострадавших от укусов, в Волгоградской — семь случаев.
Один из последних известных случаев произошёл в Волгоградской области. Там 15-летнего подростка экстренно госпитализировали в реанимацию после укуса ядовитого каракурта в стопу. Почти сразу же у него возникла сильная жгучая боль, которая быстро распространилась от ноги к животу и пояснице. Вскоре появились и другие опасные симптомы — в частности, затруднённое дыхание.
При поступлении в отделение токсикологии состояние подростка оценивалось как тяжёлое. Врачи зафиксировали затруднённое дыхание, судорожный синдром, выраженный гипергидроз (обильное потоотделение), высокое артериальное давление и учащённый пульс.
«Благодаря своевременной помощи состояние подростка стабилизировалось и оценивается как удовлетворительное. Отмечается улучшение на фоне проводимой терапии, хотя незначительная болезненность в ногах и пояснице ещё сохраняется», — рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.
После лечения пациент признался, что этот опыт стал для него уроком. Он признался, что раньше только слышал о подобных случаях, но никогда не думал, что однажды сам окажется в такой ситуации.
Укусил во дворе.
В 2023 году житель Ростовской области находился во дворе частного дома, где внезапно подвергся укусу каракурта — членистоногое укусило его в стопу. Почувствовав острую боль, мужчина не растерялся: осторожно снял паука с кожи, поместил его в импровизированный контейнер и незамедлительно обратился за помощью к врачу.
«Во время оказания помощи в результате распространения токсина у пациента наступило резкое ухудшение состояния: боли в животе, верхних и нижних конечностях, спине, а также одышка, нарушение сознания, выраженная слабость, потливость», — рассказали в Министерстве здравоохранения Ростовской области.
Пострадавшего экстренно транспортировали в анестезиолого-реанимационное отделение для проведения дезинтоксикации. После оказания медицинской помощи состояние пациента стабилизировалось.
«Случай этот конечно, единичный».
В 2024 году в селе Александров Гай Саратовской области, расположенном недалеко от границы с Казахстаном, паук каракурт укусил 18-летнего местного жителя во дворе дома. Сначала подросток не придал этому значения, но через полчаса появились сильная слабость, одышка и повышенная потливость.
Пострадавшего госпитализировали с токсическим отравлением, а позже бригадой санитарной авиации экстренно доставили в областную клиническую больницу. Врачам удалось стабилизировать состояние подростка.
«Случай этот конечно, единичный, однако, слаженная работа врачей районной больницы, врачей санитарной авиации и лечебного учреждения позволили объективно оценить состояние пострадавшего и оперативно его доставить в одно из лечебных учреждений города Саратова для продолжения лечения», — отметил министр здравоохранения Владимир Дудаков.
Помогал бабушке в огороде.
В 2023 году в Волгоградской области 13-летний мальчик помогал бабушке в огороде, когда его неожиданно укусил паук каракурт в область левого коленного сустава. Уже через несколько минут у ребёнка появилась интенсивная боль в левой ноге, которая вскоре распространилась на живот и спину. Затем появилось жжение и выраженная боль в грудной клетке.
Подросток был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. После этого ребёнка госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. Врачам удалось стабилизировать его состояние.