В ЕАО мошенники выманили у супругов 1,8 млн рублей на «экспертизу»

Узнав, что дома у мужчины хранится крупная сумма наличных, мошенник заявил, что купюры необходимо передать для проверки. Пенсионер рассказал обо всём супруге, после чего они вместе упаковали накопления и передали их курьеру, который приехал за деньгами в Хабаровск.