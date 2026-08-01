В ЕАО мошенники выманили у супругов 1,8 млн рублей на «экспертизу»

В Биробиджане 75-летний мужчина вместе с супругой передал мошенникам 1 826 918 рублей после звонка лжесотрудника ФСБ, сообщает прокуратура ЕАО.
Сначала мужчине в мессенджере написал неизвестный, представившийся его коллегой. Он сообщил о якобы проводимой проверке из-за утечки персональных данных и предупредил, что вскоре с пенсионером свяжется сотрудник спецслужб.
Следом действительно поступил звонок. Лжеправоохранитель стал угрожать мужчине уголовным наказанием и убедил установить на телефон специальное приложение. Затем он расспросил потерпевшего о сбережениях.
Узнав, что дома у мужчины хранится крупная сумма наличных, мошенник заявил, что купюры необходимо передать для проверки. Пенсионер рассказал обо всём супруге, после чего они вместе упаковали накопления и передали их курьеру, который приехал за деньгами в Хабаровск.
После этого супруги отправились к банкомату, чтобы снять оставшиеся деньги со счёта. Однако подозрительную операцию заблокировали. Благодаря вмешательству сотрудницы банка потерпевшим удалось сохранить оставшиеся средства.
По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Его расследование прокуратура взяла на контроль.
Всего за минувшую неделю мошенники похитили у пяти жителей ЕАО 2 млн 340 тыс. рублей. В двух случаях жители Биробиджана потеряли деньги на фейковых криптобиржах, ещё один человек стал жертвой оформления микрозайма.
В двух эпизодах жители областного центра попались на уловки лжесотрудников спецслужб. Они передали злоумышленникам 1,8 млн рублей, однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранителям удалось задержать курьера и предотвратить передачу денег.
С начала года общий ущерб жителей ЕАО от действий мошенников составил 48 млн 014 тыс. рублей. По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела.
Прокуратура также занимается возвратом похищенных средств. В текущем году прокуроры направили 20 исков о взыскании с дропперов неосновательного обогащения. 16 из них уже рассмотрены и удовлетворены.