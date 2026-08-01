Стресс из-за нехватки денег ведет к атрофии мозга, выяснили ученые

Финансовые трудности в молодости могут иметь долгосрочные последствия для здоровья мозга, выяснили ученые. Исследование, длившееся несколько десятилетий, показало, что люди, которые годами испытывали финансовые проблемы, уже к 50 годам демонстрируют более низкие показатели памяти и скорости обработки информации, а к 70 годам у них наблюдается заметно более выраженная атрофия мозга.
Ученые из Университетского колледжа Лондона проанализировали данные более 2700 человек, родившихся в 1946 году. Их финансовое положение отслеживали с 26 до 53 лет, а когнитивные способности и состояние мозга оценивали в зрелом возрасте. В периоды с 26 до 53 лет у 16% участников был стабильно низкий доход, а 12% сталкивались с хроническими финансовыми трудностями.
Результаты оказались красноречивыми: к 53 годам те, кто годами жил на низкий доход, заметно хуже справлялись с тестами на скорость мышления. Сканирование мозга в возрасте 69−71 года показало, что у этой группы наблюдалось более значительное уменьшение объема мозга по сравнению с теми, кто не испытывал долгого финансового стресса.
Связь сохранялась даже после учета образования, детских травм и исходного уровня интеллекта, что указывает на самостоятельное негативное влияние именно хронического стресса из-за денег, отмечается в исследовании.
«Финансовое бремя занимает много места в вашем мозге. Мы смогли установить причинно-следственную связь между финансовым давлением и умственным здоровьем», — объясняет соавтор исследования доктор Жак Вельс.
Особенно уязвимыми оказались три группы: мужчины, люди с неблагополучным детством и носители гена APOE-ε4 (фактора риска болезни Альцгеймера). Причем у мужчин финансовый стресс сильнее сказывался на когнитивных тестах, возможно, из-за традиционной роли кормильца семьи и связанных с этим нездоровых привычек, таких как курение, алкоголь, говорят исследователи.
При этом ученые отмечают — опасен именно хронический, многолетний финансовый стресс, эпизодические трудности с деньгами такого эффекта не давали.