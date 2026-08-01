Стресс из-за нехватки денег ведет к атрофии мозга, выяснили ученые

Ученые из Университетского колледжа Лондона проанализировали данные более 2700 человек, родившихся в 1946 году. Их финансовое положение отслеживали с 26 до 53 лет, а когнитивные способности и состояние мозга оценивали в зрелом возрасте. В периоды с 26 до 53 лет у 16% участников был стабильно низкий доход, а 12% сталкивались с хроническими финансовыми трудностями.