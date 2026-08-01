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ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК и логистики в Киеве

Российские войска ночью 1 августа нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры Украины. Под поражение попали предприятия в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, для атаки использовалось высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники большой дальности.

В результате были поражены объекты, которые использовались киевским режимом для производства, хранения и доставки вооружений. Среди целей — предприятия, связанные с выпуском ракетного оружия, беспилотников, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.

В военном ведомстве уточнили, что удар пришёлся по инфраструктуре, задействованной в обеспечении украинских вооружённых формирований. Других подробностей о масштабах повреждений и последствиях атаки пока не приводилось.

Ранее Минобороны РФ сообщало о поражении объектов, связанных с военной логистикой Украины. В частности, за неделю с 25 по 31 июля ведомство заявляло об ударах по 31 судну, которое использовалось в интересах ВСУ.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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