Рыбак в Лос-Анджелесе случайно поймал огромную акулу и спас ее голыми руками

Рыбак случайно вытащил на берег огромную акулу, после чего решил спасти хищницу. Инцидент произошел на побережье залива Санта-Моника в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Shot.
Мужчина голыми руками снял акулу с крючка и отпустил ее обратно в море. Очевидцы сняли происходящее на видео, которое быстро распространилось в местных соцсетях.
По словам свидетелей, акула после освобождения благополучно уплыла и больше в этом месте пока не появлялась, передает Telegram-канал.
В Приморском крае участились случаи встреч людей с акулами. Хищники подплывают близко к берегу, нарушая покой отдыхающих. Так, в конце июня в бухте Триозерье люди стали свидетелями появления акулы всего в нескольких десятках метров от пляжа: она кружила неподалеку от сапсерфера.
«Вечерняя Москва» рассказала, почему акулы стали заплывать на пляжи Приморья. По словам ихтиолога, профессора Института биотехнологий и рыбного хозяйства Юрия Симакова, есть несколько причин подобной активности.
Кроме того, в начале мая в США было зафиксировано нашествие опасных для людей акул. Среди причин эксперты указывали повышение температуры поверхности экваториальной части Тихого океана.