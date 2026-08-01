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Рыбак в Лос-Анджелесе случайно поймал огромную акулу и спас ее голыми руками

Рыбак случайно вытащил на берег огромную акулу, после чего решил спасти хищницу. Инцидент произошел на побережье залива Санта-Моника в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Shot.

Рыбак случайно вытащил на берег огромную акулу, после чего решил спасти хищницу. Инцидент произошел на побережье залива Санта-Моника в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Shot.

Мужчина голыми руками снял акулу с крючка и отпустил ее обратно в море. Очевидцы сняли происходящее на видео, которое быстро распространилось в местных соцсетях.

По словам свидетелей, акула после освобождения благополучно уплыла и больше в этом месте пока не появлялась, передает Telegram-канал.

В Приморском крае участились случаи встреч людей с акулами. Хищники подплывают близко к берегу, нарушая покой отдыхающих. Так, в конце июня в бухте Триозерье люди стали свидетелями появления акулы всего в нескольких десятках метров от пляжа: она кружила неподалеку от сапсерфера.

«Вечерняя Москва» рассказала, почему акулы стали заплывать на пляжи Приморья. По словам ихтиолога, профессора Института биотехнологий и рыбного хозяйства Юрия Симакова, есть несколько причин подобной активности.

Кроме того, в начале мая в США было зафиксировано нашествие опасных для людей акул. Среди причин эксперты указывали повышение температуры поверхности экваториальной части Тихого океана.

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