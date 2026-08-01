Рыбак в Лос-Анджелесе случайно поймал огромную акулу и спас ее голыми руками

В Приморском крае участились случаи встреч людей с акулами. Хищники подплывают близко к берегу, нарушая покой отдыхающих. Так, в конце июня в бухте Триозерье люди стали свидетелями появления акулы всего в нескольких десятках метров от пляжа: она кружила неподалеку от сапсерфера.