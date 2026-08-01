В Хабаровском крае за сутки произошло 3 наезда на пешеходов

За 30 июля 2026 года на территории Хабаровского края сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 5 ДТП, в результате которых пострадали 5 человек. Из общего числа аварий 2 случая — столкновения автомобилей, 3 — наезды на пешеходов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.