Россияне хотят видеть больше тихих зон в общественных местах

Более половины россиян считают, что в общественных местах должны появиться специальные тихие зоны для отдыха или работы. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.
Чаще всего такие пространства хотели бы видеть в аэропортах, на вокзалах, в больницах и торговых центрах. Многие участники опроса признались, что быстро устают от постоянного шума.
Эксперты отмечают, что создание таких зон может повысить комфорт пребывания в общественных пространствах. Подобная практика уже применяется в ряде стран и крупных транспортных узлов.
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