Повышена эффективность пиротехники почти на 50%

Металлические порошки — главный источник энергии в пиротехнических изделиях. Чем лучше порошок, тем ярче горит состав, мощнее работает тепловой генератор и стабильнее протекает горение. Один из самых перспективных материалов для таких задач — порошок из сплава алюминия и магния. Алюминий дает высокую теплоту сгорания и стабильность при хранении, а магний — низкую температуру воспламенения и высокую скорость горения. Такой сплав дешевле, технологичнее и экологичнее многих альтернатив, поэтому порошки на его основе востребованы там, где нужно быстрое и мощное выделение энергии.