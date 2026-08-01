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Назван главный претендент на слово года

Слово «нишевый» вошло в число претендентов на звание «Слово года».

Слово «нишевый» вошло в число претендентов на звание «Слово года». Об этом сообщили в Минпросвещения. Сегодня этим словом всё чаще называют товары, проекты или увлечения, рассчитанные на ограниченную аудиторию, в противоположность массовым трендам.

По данным специалистов, популярность этого слова заметно выросла за последние годы. Если несколько лет назад оно встречалось значительно реже, то теперь частота его употребления в СМИ и социальных сетях увеличилась более чем в два раза.

В министерстве отмечают, что в последние годы в подобных рейтингах нередко лидировали заимствованные и молодёжные слова, такие как «кринж», «имба» и «ред-флаг». На этом фоне появление в числе фаворитов слова «нишевый» называют показательным.

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