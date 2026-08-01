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«Новым людям» не дали зарегистрировать на выборы судимого кандидата

Зарегистрирован единый список кандидатов в депутаты Пермской городской думы и краевого законодательного собрания, выдвинутый реготделением партии «Новые люди». Об этом сообщается в соцсетях избирательной комиссии Пермского края.

Зарегистрирован единый список кандидатов в депутаты Пермской городской думы и краевого законодательного собрания, выдвинутый реготделением партии «Новые люди». Об этом сообщается в соцсетях избирательной комиссии Пермского края.

27 июля избирком обнаружил ошибки в документах, поданных для регистрации, и уведомил представителей партии о возможности исправить их до 29 июля. Подчеркивается, что «Новые люди» устранили все неточности.

Однако список кандидатов в депутаты краевого парламента все же сократился на одного претендента. Он попытался скрыть сведения о судимости. По итогам заседания комиссии в Пермскую гордуму зарегистрировано 36 человек, в региональное заксобрание — 50.

Напомним, ранее избирком не дал реготделению «КПРФ» зарегистрировать на выборы в заксобрание трех кандидатов. Они пытались скрыть гражданство Украины, а также сведения о судимости и не истекший 15-летний срок со дня снятия и погашения судимости за особо тяжкое преступление.

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