Юная комсомольчанка рассказала России сказку о волшебной ледяной реке

Как сообщили в министерстве образования и науки Хабаровского края, специальная номинация «Сказки народов моей страны» была посвящена сохранению культурного наследия, традиций народов России и укреплению дружбы между ними. В этом году свои произведения на конкурс представили 1272 юных автора в возрасте от 3 до 13 лет.