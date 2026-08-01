Юная комсомольчанка рассказала России сказку о волшебной ледяной реке

Юная жительница Комсомольска-на-Амуре Мария Саримова стала победительницей специальной детской номинации XXIII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Ее сказка «Туму и волшебство ледяной реки» вошла в число 100 лучших работ участников со всей страны.
Как сообщили в министерстве образования и науки Хабаровского края, специальная номинация «Сказки народов моей страны» была посвящена сохранению культурного наследия, традиций народов России и укреплению дружбы между ними. В этом году свои произведения на конкурс представили 1272 юных автора в возрасте от 3 до 13 лет.
В своей работе Мария рассказала историю мальчика из эвенского поселения Туму, который отправляется на поиски волшебной реки, способной исполнить самые искренние желания. Через сказочный сюжет юная автор раскрывает темы доброты, уважения к природе и силы хороших поступков.
По итогам экспертной оценки произведение комсомольчанки было отмечено среди лучших. Работу Марии включат в ежегодный сборник сказок победителей конкурса, который в этом году будет посвящен произведениям народов России.
Напомним, всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» проводится в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов. Его участники представляют проекты и творческие работы, направленные на развитие страны, сохранение традиций и поиск новых идей.