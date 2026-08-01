Жители Финляндии увидели необычное свечение в небе

Ранее Life.ru писал, что возле Неаполя произошло самое сильное за последние десятилетия землетрясение. Подземные толчки магнитудой 4,7 зафиксировали в вулканической зоне Кампи Флегрей, расположенной рядом с городом. В результате ЧП пострадали люди, а в некоторых районах возникли повреждения зданий и перебои с инфраструктурой.