Профессор Никишина: шопоголизм у женщин часто связан с алкогольной зависимостью

Спонтанные покупки могут поднять настроение, но все чаще люди сталкиваются с тем, что это увлечение превращается в зависимость. Статистика различается: одни данные говорят о том, что от 35 до 69% россиян совершают импульсивные покупки, а другие — что шопоголизм есть только у 8% населения. При этой зависимости человек не может сопротивляться желанию что-то купить, часто приобретает что-то ненужное, и в итоге испытывает чувство вины. А некоторые даже тратят на покупки больше, чем зарабатывают. «Газета.Ru» выяснила, как желание что-то купить превращается в аддикцию, по какой причине от ониомании чаще страдают женщины, каким образом шопоголизм может привести к алкоголизму и почему именно XXI век стал особым плацдармом для развития массовой зависимости от покупок.