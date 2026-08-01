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В Башкирии вновь не работает мобильный интернет

Сегодня, 1 августа, в Башкирии фиксируются сбои в работе мобильного интернета.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Напомним, в 8:57 в республике объявили беспилотную опасность. В целях обеспечения безопасности уфимский аэропорт ограничил полеты.

Ранее секретарь регионального Совбеза Валерий Олейник рассказал, что отключение мобильного интернета в таких случаях является вынужденной мерой безопасности.

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