В Красноярске стартовал финал конкурса «Большая перемена»

В Красноярске на площадке Сибирского федерального университета начались финальные этапы седьмого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена». В них участвуют более 800 школьников: ученики 5−7 классов из разных регионов России и старшеклассники из других стран. В первый день участники научного направления встретились с Губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым и председателем правления «Движения первых», Героем России Артуром Орловым. Мотивационная встреча прошла под названием «Первые шаги в науку». [caption id= «attachment_372772» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: «Большая перемена»[/caption] Школьники спрашивали о возможностях для исследований в Красноярском крае, роли науки в развитии экономики и перспективах для молодых ученых в регионе. Красноярский край — второй по площади регион страны, первый в Сибири по экономике и один из опорных центров России. Наш вызов — научиться производить не сырье, а высокотехнологичную продукцию. Все хорошие идеи, которые вы придумаете, мы вместе реализуем, — отметил Михаил Котюков. Артур Орлов рассказал участникам о научном фестивале «Движения первых», который пройдет в Красноярском крае в следующем году. Также он напомнил о цифровой платформе «Научная Вселенная первых»: сейчас на ней более 120 тысяч активных участников, а общий охват проекта «Первые в Науке» превысил 200 тысяч школьников и студентов. Финалы «Большой перемены» продлятся в Красноярске до четвертого августа. Для участников подготовили деловые игры, мастер-классы, командообразующие тренинги и партнерские мастерские, где ребята будут решать реальные задачи от партнеров конкурса. Отдельные задания посвятят Году единства народов России. [caption id= «attachment_372773» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: «Большая перемена»[/caption] Победителями среди учеников 5−7 классов станут 300 школьников. Они получат главный приз — «Путешествие мечты» на поезде через всю Россию. Одной из остановок маршрута по традиции станет Красноярск. Старшеклассники из-за рубежа получат возможность поступить на бюджетные места в ведущие российские вузы. Конкурс «Большая перемена» проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и является флагманским проектом «Движения первых».