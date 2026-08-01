Через СБП можно будет пополнять счёт наличными через банкоматы

С 1 октября россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка и зачислять их на счёт в другом с помощью Системы быстрых платежей. Новый сервис расширит возможности межбанковских переводов.
За одну операцию можно будет перевести до 25 тысяч рублей. Суточный лимит составит 50 тысяч, а месячный — 200 тысяч рублей. Подключение нового сервиса останется на усмотрение банков.
Эксперты считают, что нововведение сделает финансовые операции более удобными и доступными. При этом банки смогут самостоятельно оценивать риски и условия предоставления услуги.
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