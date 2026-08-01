9 тысяч зараженных цветов из Китая забраковали в Хабаровске

Партия живых цветов из Китая почти на 10 тысяч срезов не попала на прилавки Хабаровска. Россельхознадзор обнаружил сразу трех карантинных вредителей: западный трипс, гавайский трипс и табачную белокрылку. Экспертиза показала, что 8,6 тыс срезов (гвоздика, левкой, гипсофила, статица, декоративные подсолнухи и другие) заражены западным цветочным трипсом. Больше всего пострадала гвоздика — 7 тыс срезов. Также в срезах декоративных подсолнухов (335 шт) выявлен гавайский трипс, а в голубом остролепестнике (440 шт) впервые в этом году обнаружена табачная белокрылка.