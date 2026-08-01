Как банда бывшего милиционера годами охотилась на тюменских бизнесменов и инкассаторов

Первые задержания начали уже через два дня, а к августу в руки к правоохранителям попали девять человек. Оказалось, ~в роковую ночь 29 января сотрудники ДПС встретили не рядовых бандитов, а членов одной из самых жестоких банд региона~, которая уже восемь лет охотилась на инкассаторов и тюменских предпринимателей.