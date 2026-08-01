Чем прославился Серафим Саровский и с какими молитвами к нему обращаются

Много лет святой провел в уединении и молчании. Он почти совсем не общался даже с монахами. Однако в 1825 году отцу Серафиму явилась Божья Матерь. Она повелела ему оставить уединение и открыться людям, которые очень нуждались в его утешении. Святой открыл двери своей кельи для посетителей, и к нему неиссякаемым потоком потянулись люди. Он утешал души и исцелял тела. Так, например, известно, что он исцелил благотворителя Дивеевской общины, помещика Михаила Мантурова, страдавшего от болезни ног. В благодарность тот приобрел землю в Дивеево, где была заложена Дивеевская обитель.