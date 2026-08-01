Автоюрист Воропаев: снизить число ДТП на электросамокатах поможет внедрение FaceID

Случай Нины Стариковой не единичный. Только в этом году СМИ уже писали как двое подростков на электросамокате сбили 77-летнюю женщину в Екатеринбурге (ей понадобилось две операции), другой самокатчик врезался в 80-летнюю пенсионерку в Ижевске, третий влетел в девятилетнего ребенка в Москве и скрылся, еще один наехал на двухлетнюю девочку в Ленинградской области. ГИБДД, как правило, не выделяет инциденты с электросамокатами в отдельную статистику, но с начала 2026-го общее число ДТП со всеми видами СИМ по стране выросло на треть, если сравнивать год к году. Анализируя аналогичную статистику, МВД отмечало, что большинство раненых в таких ДТП — это пожилые люди.