В Воронеже выбрали место для памятного знака военным медикам

Историк Виктор Бахтин предложил для установки памятного знака сквер на улице, где сохранился комплекс больничных зданий первой половины ХХ века. В них лечили бойцов Красной армии, военнопленных и простых жителей Воронежа в период Великой Отечественной. Недалеко от этих корпусов находилась земская больница, основанная до революции. Таким образом, территория связана с здравоохранением полтора века. Кроме того, сквер архитекторов — посещаемое место, и памятный знак здесь сможет видеть много людей.