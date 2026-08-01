В Воронеже выбрали место для памятного знака военным медикам

Новый мемориал может появиться в сквере Архитекторов по улице 20-летия Октября. Там планируют увековечить память медицинских работников, которые спасали жизни в годы Великой Отечественной войны и спасают на СВО.
Установку символического знака обсудили на заседании рабочей группы в Воронежской городской думе. Инициатором выступила депутат Юлия Попова, главврач поликлиники № 3. В совещании также участвовали её коллеги-парламентарии Валерий Данилов и Ольга Струкова, депутат областной думы Марина Андрейчук, руководитель управления культуры Воронежа Андрей Харитонов и скульптор Максим Дикунов. Среди инициаторов проекта — также краевед Владимир Елецких, председатель горсовета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Василий Пеньков, а также кандидат исторических наук, доцент кафедры педагогики и гуманитарных дисциплин ВГМУ имени Н. Бурденко Виктор Бахтин.
По словам Поповой, в общественном пространстве Воронежа необходимо в виде мемориала отдать дань памяти медикам, проявившим мужество и героизм на фронтах и в тылу. Это станет напоминанием о подвигах врачей и медсестёр для новых поколений горожан и подаст молодым людям достойный пример.
Историк Виктор Бахтин предложил для установки памятного знака сквер на улице, где сохранился комплекс больничных зданий первой половины ХХ века. В них лечили бойцов Красной армии, военнопленных и простых жителей Воронежа в период Великой Отечественной. Недалеко от этих корпусов находилась земская больница, основанная до революции. Таким образом, территория связана с здравоохранением полтора века. Кроме того, сквер архитекторов — посещаемое место, и памятный знак здесь сможет видеть много людей.
В рамках заседания прозвучали различные мнения о визуальном решении для будущей мемориальной зоны. Глава управления культуры Андрей Харитонов обещал помочь с подготовкой проекта, который предстоит защитить на заседании городской комиссии по культурному наследию в сентябре.
Участники обсуждения пришли к полному взаимопониманию, так что можно не сомневаться — памятному знаку военным медикам в Воронеже быть, отметил депутат городской думы Валерий Данилов.