Чипсы и газировку хотят маркировать как сигареты: в Госдуме выступили с идеей

Парламентарий обратила внимание, что производители часто помещают на упаковки героев мультфильмов. Из-за этого у родителей и детей может возникнуть впечатление, что продукт подходит для регулярного употребления. Буцкая добавила, что чипсы и газировка способны вызывать привыкание, а избыток сахара и соли грозит проблемами со здоровьем.