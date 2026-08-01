Чипсы и газировку хотят маркировать как сигареты: в Госдуме выступили с идеей

В России предложили размещать на упаковках чипсов и бутылках газировки предупреждения о вреде здоровью. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
По словам депутата, покупателей можно информировать с помощью цветовой маркировки по принципу «светофора» или крупных надписей, подобных предупреждениям на пачках сигарет. Она также призвала исключить такие продукты из промоакций, особенно рассчитанных на детей.
«Очевидно, что эти продукты не должны участвовать в промоакциях, тем более направленных на детей», — заявила Буцкая.
Парламентарий обратила внимание, что производители часто помещают на упаковки героев мультфильмов. Из-за этого у родителей и детей может возникнуть впечатление, что продукт подходит для регулярного употребления. Буцкая добавила, что чипсы и газировка способны вызывать привыкание, а избыток сахара и соли грозит проблемами со здоровьем.
Немногим ранее врач-невролог предупредила, что избыток сахара и быстрых углеводов повышает риск воспалений, лишнего веса и метаболических нарушений. Среди наиболее вредных продуктов она назвала сладкие напитки, фастфуд и переработанную пищу. По словам специалиста, опаснее всего не отдельный продукт, а постоянный перекос в питании.