Новый минерал, стоящий дороже золота, нашли в России

Ученые обнаружили новый минерал во время исследований на Кировском руднике Хибинского массива на Кольском полуострове. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в Минобрнауки.
Образец получил название «кольский ашкрофтин». В его составе присутствуют редкоземельный элемент иттрий, а также кальций, марганец и фтор. По данным ведомства, кристалл отличается крайне сложной структурой и содержит множество химических элементов.
Исследованием занимались специалисты Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского госуниверситета и Минералогического музея имени Ферсмана. Ученые отмечают, что найденный образец может представлять интерес для изучения состава земной коры.
Классический ашкрофтин обычно имеет розоватый оттенок, прозрачную структуру и отличается хрупкостью. Его крупные месторождения расположены в Гренландии, также минерал встречается в Канаде и Италии, передает РИА Новости.
Спустя более 80 лет после атомного взрыва в Хиросиме исследователи нашли в заливе города ранее неизвестный науке материал. Они обнаружили фрагменты так называемых хиросимитов — это мелкие частицы круглой формы, которые возникли 6 августа 1945 года.