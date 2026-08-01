Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый минерал, стоящий дороже золота, нашли в России

Ученые обнаружили новый минерал во время исследований на Кировском руднике Хибинского массива на Кольском полуострове. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в Минобрнауки.

Ученые обнаружили новый минерал во время исследований на Кировском руднике Хибинского массива на Кольском полуострове. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в Минобрнауки.

Образец получил название «кольский ашкрофтин». В его составе присутствуют редкоземельный элемент иттрий, а также кальций, марганец и фтор. По данным ведомства, кристалл отличается крайне сложной структурой и содержит множество химических элементов.

Исследованием занимались специалисты Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского госуниверситета и Минералогического музея имени Ферсмана. Ученые отмечают, что найденный образец может представлять интерес для изучения состава земной коры.

Классический ашкрофтин обычно имеет розоватый оттенок, прозрачную структуру и отличается хрупкостью. Его крупные месторождения расположены в Гренландии, также минерал встречается в Канаде и Италии, передает РИА Новости.

Спустя более 80 лет после атомного взрыва в Хиросиме исследователи нашли в заливе города ранее неизвестный науке материал. Они обнаружили фрагменты так называемых хиросимитов — это мелкие частицы круглой формы, которые возникли 6 августа 1945 года.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше