В Ростове нашли работников магазина, выбрасывавших мусор мимо с контейнерами

Поводом для разбирательства стала видеозапись, распространившаяся в сети. На кадрах было видно, как молодые люди в униформе ритейлера, не обращая внимания на прохожих, опустошали коробки прямо на землю рядом с площадкой для сбора отходов. Градоначальник назвал случившееся вопиющим примером пренебрежительного отношения к родному городу и пообещал жестко пресекать любые попытки нарушить правила благоустройства.