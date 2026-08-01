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Восстановить силы и снять напряжение: ВС России создают подземные столовые для бойцов

Тыловики группировки ВС РФ «Север» создают подземные продовольственные точки для военнослужащих на Сумском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Специалисты тыловых служб развернули в тыловой зоне углубленные склады и пункты приёма пищи. Такие объекты функционируют непосредственно под землёй, что позволяет обезопасить личный состав от вражеских атак.

Как уточнили в министерстве, в этих районах бойцы могут не только поесть и восстановить силы, но и снять психологическое напряжение. Для этого созданы все необходимые условия.

Кроме того, в тылу работают полевые банно-прачечные комбинаты, хлебопекарни и точки выдачи воды. Весь комплекс услуг направлен на поддержание боеспособности подразделений.

Ежедневно тыловики снабжают войска горюче-смазочными материалами, боеприпасами и продовольствием. При этом логистика выстраивается с учётом реальной тактической обстановки.

Если доставка на стандартных грузовиках невозможна из-за угрозы БПЛА или минирования маршрутов, применяются обходные пути. Снабжение перебрасывают с помощью багги, мотоциклов и беспилотных летательных аппаратов.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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