На Камчатке отменили массовое восхождение на Авачинский вулкан

В то же время сам праздник не отменяется. Для жителей и гостей полуострова подготовлена насыщенная программа. Мероприятия, приуроченные ко Дню вулкана, пройдут на разных площадках — в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске. Подробная афиша будет опубликована на официальном туристическом портале Камчатского края Visitkamchatka.