Солнечная активность на подъёме: учёные прогнозируют магнитные бури до 4 баллов

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН предупреждают о геомагнитных возмущениях в ближайшие дни. По данным учёных, сила колебаний может достичь 4 баллов, а вероятность магнитной бури оценивается в 31%, геомагнитных возмущений — в 35%.