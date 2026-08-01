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Солнечная активность на подъёме: учёные прогнозируют магнитные бури до 4 баллов

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН предупреждают о геомагнитных возмущениях в ближайшие.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН предупреждают о геомагнитных возмущениях в ближайшие дни. По данным учёных, сила колебаний может достичь 4 баллов, а вероятность магнитной бури оценивается в 31%, геомагнитных возмущений — в 35%.

Индексы солнечной активности уверенно растут: показатель Ap поднялся до 14 единиц, а поток радиоизлучения F10.7 — до 145 единиц. Это указывает на переход светила в более активную фазу.

Врачи советуют метеочувствительным людям внимательнее следить за самочувствием, по возможности сократить физические нагрузки и больше отдыхать. В дни геомагнитных колебаний особенно важно соблюдать режим сна и пить достаточное количество воды.