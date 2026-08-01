Новости Ростовской области 1 августа: БПЛА, бензин, пожары, погода

В Ростовской области в ночь на 1 августа отражена атака БПЛА ВСУ. Уничтожено более двух десятков украинских дронов.
Также в регионе продолжают ликвидировать последствия шторма, который многие уже успели назвать «ураганом века», а цены на бензин упорно ползут вверх. Мы отобрали самые важные и актуальные события последних суток, чтобы вы могли составить полную картину происходящего. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Атака БПЛА ВСУ на Ростовскую область 1 августа: что известно.
Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более двух десятков украинских БПЛА в городе Таганрог и четырёх районах области: Неклиновском, Мясниковском, Верхнедонском, Матвеево-Курганском.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.
УК Ростовской области задолжали энергетикам 60 миллионов рублей.
Совокупная задолженность управляющих компаний перед поставщиком электроэнергии в Ростовской области достигла 60 млн рублей. Такие данные озвучили в ресурсоснабжающей организации по итогам второго квартала текущего года.
В реестр неплательщиков вошли более сорока организации. Среди должников числятся УК из Ростова-на-Дону, Батайска, Зверево, Волгодонска, Новочеркасска, а также Аксайского, Красносулинского и Неклиновского районов.
Власти и энергетики намерены применять жесткие меры к нарушителям для стабилизации ситуации на рынке жилищно-коммунальных услуг.
Ситуация на топливном рынке: что с бензином в Ростовской области 1 августа 2026.
Ситуация на локальном рынке топлива остаётся стабильной: на большинстве автозаправочных станций города не наблюдается длинных очередей, а горючее доступно в полном объеме практически повсеместно.
Согласно актуальному мониторингу, на сетевых АЗС стоимость топлива варьируется в следующих пределах:
АИ-92: 65,9 — 67,59 ₽/лАИ-95: 72,05 — 75,37 ₽/лАИ-100: 99,20 — 109,90 ₽/лДизельное топливо: 77,35 — 80,25 ₽/л.
При этом на частных заправках зафиксирован значительно более широкий и высокий ценовой разброс: АИ-92 здесь предлагают от 79,50 до 127 ₽, АИ-95 — от 84,50 до 133 ₽, а дизельное топливо — от 84 до 129 ₽ за литр.
Устранение последствий «урагана века» в Ростове: ситуация на 1 августа 2026.
Стихия, обрушившаяся на регион 25 июля, вызвала масштабные последствия: оказались подтоплены сотни улиц, без электроснабжения остались жители 14 муниципалитетов. К уборке территорий и восстановлению коммунальных сетей привлечены профильные службы, спасатели, волонтеры, а также военнослужащие ЮВО и Росгвардии.
31 июля масштабный субботник прошел на улице Левобережной. По словам мэра Ростова Александра Скрябина, на этой локации стихия нанесла серьезный ущерб зеленым насаждениям. К распилу и вывозу аварийных деревьев присоединились представители местного бизнеса, сферы общепита и районных администраций. Всего в городе уже убрали почти 550 поваленных деревьев.
Параллельно энергетики отчитались о ходе восстановления электроснабжения. Свет практически полностью возвращен в Советский, Железнодорожный, Кировский и Ленинский районы.
Пожар в здании Росреестра: люди спасались через окна.
В пятницу, 31 июля, в Ростове-на-Дону загорелось здание регионального управления Росреестра, расположенное на проспекте Сиверса. По данным донского главка МЧС России, с пламенем сражались 59 огнеборцев на 21 спецмашине.
Как сообщил корреспондент rostov.aif.ru с места событий, пока пожарные ехали на место происшествия, люди вынуждены были выбираться из объятого огнём здания через окна. Им помогали очевидцы. Из окон верхних этажей помещения валил густой серый дым.
В ходе устранения пожара эвакуирован 21 человек, спасено с помощью подъёмных механизмов 15 человек. Пострадавших и погибших не обнаружено. В 11:55 пожар был ликвидирован на площади 40 кв. метров.
Погода 1 августа 2026 в Ростовской области: жара до +31 градуса.
В Ростовской области 1 августа ожидается умеренно жаркая погода без существенных осадков, сообщили региональные синоптики. В Ростове-на-Дону ночная температура составит +17…+19°C, днем воздух прогреется до +29…+31°C.
Ветер северо-западный, 3−6 м/с с порывами до 10 м/с. Атмосферное давление останется в пределах нормы (755−757 мм рт. ст.), влажность днем — 35−40%.
По области температурный фон будет варьироваться: днем в северных и центральных районах ожидается +26…+30°C, на юге региона — до +32…+34°C. Ночью на севере возможно локальное понижение температуры до +12…+15°C. Ветер северо-западный, 4−7 м/с, с порывами до 12−14 м/с. Осадков не прогнозируется, местами возможна кратковременная дымка из-за сухости воздуха.