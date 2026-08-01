Новости Ростовской области 1 августа: БПЛА, бензин, пожары, погода

При этом на частных заправках зафиксирован значительно более широкий и высокий ценовой разброс: АИ-92 здесь предлагают от 79,50 до 127 ₽, АИ-95 — от 84,50 до 133 ₽, а дизельное топливо — от 84 до 129 ₽ за литр.