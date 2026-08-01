В Новосибирской области стартовал сезон охоты на дикого кабана с 1 августа

Причиной открытия сезона стало резкое сокращение популяции: по результатам зимнего маршрутного учета 2026 года численность кабанов упала с 1,1 тысячи до 450 особей. Специалисты связывают это не только с плановым регулированием численности, но и с аномальными погодными условиями зимы 2025−2026 годов. Толстый снежный покров (до полутора метров) и жесткий наст лишили животных доступа к кормовой базе, что привело к их гибели.