В Новосибирской области стартовал сезон охоты на дикого кабана с 1 августа

В Новосибирской области стартовал сезон охоты на дикого кабана. Как сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии, добыча зверя разрешена с 1 августа 2026 года по конец февраля 2027 года.
Для легального промысла охотникам необходимо заранее получить разрешения у юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих охотхозяйственные соглашения. В ведомстве подчеркивают, что документы выдаются на платной основе, а актуальный список хозяйств доступен в официальных источниках.
Причиной открытия сезона стало резкое сокращение популяции: по результатам зимнего маршрутного учета 2026 года численность кабанов упала с 1,1 тысячи до 450 особей. Специалисты связывают это не только с плановым регулированием численности, но и с аномальными погодными условиями зимы 2025−2026 годов. Толстый снежный покров (до полутора метров) и жесткий наст лишили животных доступа к кормовой базе, что привело к их гибели.