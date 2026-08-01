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Иванец сказал, как относится к блогам учителей Министерство образования Беларуси

Минобразования Беларуси объяснило свое отношение к блогам учителей.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал, как возглавляемый им государственный орган относится к блогам учителей. Об этом пишет sb.by.

На III Форуме блогерского сообщества «Блог. Бай. Третий трудовой» у Андрей Иванца спросили, как он относится к учительским блогам.

«Если есть талантливый педагог, например, по математике, химии, физике или биологии, который способен простым и доступным языком объяснить свой предмет, увлечь школьников и популяризировать дисциплину, — мы только поддерживаем такую инициативу», — ответил министр.

Также он проанонсировал, что с 1 сентября откроется обновленная версия единого информационно-образовательного ресурса eior.by:

«Там будем размещать короткие видеоролики, где сложные темы раскрываются просто и понятно, чтобы в них могли разобраться и школьники, и их родители. Учителя, готовые увлекательно рассказывать о своем предмете, могут стать соавторами нашего ресурса».

Тем временем МинЖКХ сказало, почему одним белорусам горячую воду летом отключают на три дня, другим на 9,5 суток, а третьим — на все тринадцать.

Также мы писали, что технология замены труб без отключения горячей воды появилась в Минске, но МинЖКХ не будет внедрять ее повсюду.